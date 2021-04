Raffaele Renda eliminato ad Amici 2021 | l’ultimo urlo di Arisa | elogi da Maria

(Di domenica 25 aprile 2021) Il cantante ha perso al ballottaggio contro Deddy, in una sfida in cui entrambi avevano la sensazione di dover lasciare il Serale L'articolo proviene da Gossip e Tv.

I tre giudici hanno infatti deciso di salvare Tancredi Cantù Rajnoldi, mandandoal ballottaggio finale per l'eliminazione.(Aggiornamento di Anna Montesano), Amici 2021/ Si salva ancora contro Rudy Zerbi e i fan gongolano! Amici 2021, ballottaggio sesto serale: Deddy oeliminato? Una sfida ...Il cantante ha perso al ballottaggio contro Deddy, in una sfida in cui entrambi avevano la sensazione di dover lasciare il Serale ...L'eliminato è Raffaele: "Per me va benissimo così". La conduttrice ha sottolineato l'atteggiamento educato e mai sopra le righe del ragazzo. 20 anni, ...