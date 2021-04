Omicidio Sara di Pietrantonio: ex fidanzato condannato all’ergastolo (Di sabato 24 aprile 2021) Il 29 maggio 2016 ha ucciso la sua ex fidanzata e ne ha bruciato il corpo in Via della Magliana, a Roma. Vincenzo Paduano, ex guardia giurata, è ora stato condannato all’ergastolo dalla Corte di Cassazione, che ha ribaltato la sentenza di secondo grado, a lui leggermente più favorevole. Sara e Vincenzo si erano conosciuti nell’estate del 2014, agli inizi era una relazione normale. Ma poco dopo Paduano inizia a farsi ossessivo, controlla Sara e i suoi spostamenti, le sue amicizie, i suoi contatti. Le amiche di Sara descrivono Paduano come una persona violenta e con manie di controllo. I litigi con Sara si fanno continui, la ragazza è stanca di dover fornire spiegazioni all’ex guardia giurata, e, sfinita, decide di lasciarlo. Poco tempo dopo Paduano la contatta, dice che vuole ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 24 aprile 2021) Il 29 maggio 2016 ha ucciso la sua ex fidanzata e ne ha bruciato il corpo in Via della Magliana, a Roma. Vincenzo Paduano, ex guardia giurata, è ora statodalla Corte di Cassazione, che ha ribaltato la sentenza di secondo grado, a lui leggermente più favorevole.e Vincenzo si erano conosciuti nell’estate del 2014, agli inizi era una relazione normale. Ma poco dopo Paduano inizia a farsi ossessivo, controllae i suoi spostamenti, le sue amicizie, i suoi contatti. Le amiche didescrivono Paduano come una persona violenta e con manie di controllo. I litigi consi fanno continui, la ragazza è stanca di dover fornire spiegazioni all’ex guardia giurata, e, sfinita, decide di lasciarlo. Poco tempo dopo Paduano la contatta, dice che vuole ...

