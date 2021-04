“Non lo dimenticherò mai”. Iva Zanicchi in lutto, il dolore per la grave perdita: “L’ha fatto per me” (Di sabato 24 aprile 2021) Si spenta a 82 anni una delle più grandi cantanti italiane: Milva. La sua carriera è stata molto intensa. è l’unica artista italiana ad essere contemporaneamente: Ufficiale dell’Ordre des Arts et des Lettres; Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Federale di Germania; Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana; Cavaliere della Legion d’onore della Repubblica Francese. Tra i successi più importanti di Milva ci sono Milord, La filanda, Alexander Platz. In teatro, con Giorgio Strehler, famosissima la sua interpretazione di Jenny dei Pirati nell’allestimento de L’Opera da tre soldi nel 1973. La cantante faceva infatti parte del quartetto delle grandi voci femminili italiane degli anni sessanta e settanta, con Mina, la Tigre di Cremona, Iva Zanicchi, l’Aquila di Ligonchio e Orietta Berti, l’Usignolo di Cavriago. (Continua dopo la foto) Una ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 24 aprile 2021) Si spenta a 82 anni una delle più grandi cantanti italiane: Milva. La sua carriera è stata molto intensa. è l’unica artista italiana ad essere contemporaneamente: Ufficiale dell’Ordre des Arts et des Lettres; Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Federale di Germania; Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana; Cavaliere della Legion d’onore della Repubblica Francese. Tra i successi più importanti di Milva ci sono Milord, La filanda, Alexander Platz. In teatro, con Giorgio Strehler, famosissima la sua interpretazione di Jenny dei Pirati nell’allestimento de L’Opera da tre soldi nel 1973. La cantante faceva infatti parte del quartetto delle grandi voci femminili italiane degli anni sessanta e settanta, con Mina, la Tigre di Cremona, Iva, l’Aquila di Ligonchio e Orietta Berti, l’Usignolo di Cavriago. (Continua dopo la foto) Una ...

Ultime Notizie dalla rete : Non dimenticherò La morte di Milva, il saluto di Mattarella: "Interprete colta e sensibile" 'Quando stavo malissimo in ospedale per il Covid, nel novembre scorso - ha raccontato - lei mi ha mandato dei messaggi bellissimi che non dimenticherò mai. Sono addolorata perché va via una persona ...

Milva, lo strazio di Iva Zanicchi: "Quel gesto quando ero ricoverata per Covid, non me lo dimenticherò mai" 'Quando stavo malissimo in ospedale per il Covid, nel novembre scorso lei mi ha mandato dei messaggi bellissimi che non dimenticherò mai. Sono addolorata perché va via una persona che ho ritenuto ...

'Quando stavo malissimo in ospedale per il Covid, nel novembre scorso lei mi ha mandato dei messaggi bellissimi che non dimenticherò mai. Sono addolorata perché va via una persona che ho ritenuto ...