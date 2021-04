Mia Ceran presto diventerà mamma (Di sabato 24 aprile 2021) Simpatica, colta, bellissima. Ha tutte le qualità la conduttrice e giornalista Mia Ceran, che ha appena rivelato di essere in attesa di un figlio. «Mia devi forse dirci qualcosa?», le hanno chiesto maliziosi Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, i conduttori che guidano con lei la trasmissione della domenica pomeriggio Quelli che il calcio, in onda su Raidue. E lei, fingendo stupore e piroettando su se stessa per mostrare la nuova rotondità nellabitino attillato, ha risposto: «Ah sì, aspetto un bambino!». E seguito un entusiasta scroscio di applausi. Che cosa c’è di più bello, in questi tempi funestati dal Covid, di una futura mamma radiosa e fiduciosa nel mondo che verrà? L’ex inviata del talk show L’aria che tira, del cui compagno si sa solo che si chiama Federico Ferrari e non appartiene al mondo dello spettacolo, aveva già disseminato indizi ... Leggi su newsitaliane (Di sabato 24 aprile 2021) Simpatica, colta, bellissima. Ha tutte le qualità la conduttrice e giornalista Mia, che ha appena rivelato di essere in attesa di un figlio. «Mia devi forse dirci qualcosa?», le hanno chiesto maliziosi Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, i conduttori che guidano con lei la trasmissione della domenica pomeriggio Quelli che il calcio, in onda su Raidue. E lei, fingendo stupore e piroettando su se stessa per mostrare la nuova rotondità nellabitino attillato, ha risposto: «Ah sì, aspetto un bambino!». E seguito un entusiasta scroscio di applausi. Che cosa c’è di più bello, in questi tempi funestati dal Covid, di una futuraradiosa e fiduciosa nel mondo che verrà? L’ex inviata del talk show L’aria che tira, del cui compagno si sa solo che si chiama Federico Ferrari e non appartiene al mondo dello spettacolo, aveva già disseminato indizi ...

