“Mi sono rotta il caz*o” Bufera a “Uomini e Donne” | le parole di Tina Cipollari hanno spiazzato tutti | Maria totalmente in imbarazzo Cos’è successo

Il popolare dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne, continua a far parlare di sé per una nuova lite tra due Donne; volete sapere di chi si tratta? Ennesimo scontro tra Tina Cipollari e Gemma Galgani Ovviamente, il nuovo (ennesimo) scontro è avvenuto tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Ormai, è nota a tutti la poca armonia che corre tra le due Donne e di certo la situazione non è migliorata dopo l'ultima intervista che l'opinionista ha rilasciato sulla dama torinese: È una nullità. Donna volubile che va dove tira il vento. Se avesse avuto una dignità non avrebbe accettato il corteggiamento di Nicola. Tina accusa Gemma di non essere nemmeno padrona del proprio ...

