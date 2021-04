Lazio, Simone Inzaghi è guarito dal Covid-19: sarà in panchina contro il Milan (Di sabato 24 aprile 2021) Torna negativo Simone Inzaghi.La Lazio ritrova Simone Inzaghi in vista del rush finale di campionato. Il tecnico, risultato positivo lo scorso 7 aprile e rimasto in isolamento domiciliare così come da protocollo, è infatti guarito dal Covid-19 e siederà dunque in panchina in occasione della sfida contro il Milan - in programma lunedì prossimo allo stadio "Olimpico".Un'ottima notizia per tutto l'ambiente biancoceleste, costretto a fare a meno del proprio allenatore in occasione delle sfide contro Verona, Benevento e Napoli, dove è stato il vice Farris a fare le sue veci. Simone Inzaghi, 17 giorni dopo la sua positività, guiderà dunque la Lazio in ... Leggi su mediagol (Di sabato 24 aprile 2021) Torna negativo.Laritrovain vista del rush finale di campionato. Il tecnico, risultato positivo lo scorso 7 aprile e rimasto in isolamento domiciliare così come da protocollo, è infattidal-19 e siederà dunque inin occasione della sfidail- in programma lunedì prossimo allo stadio "Olimpico".Un'ottima notizia per tutto l'ambiente biancoceleste, costretto a fare a meno del proprio allenatore in occasione delle sfideVerona, Benevento e Napoli, dove è stato il vice Farris a fare le sue veci., 17 giorni dopo la sua positività, guiderà dunque lain ...

