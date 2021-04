Immunità di gregge | l’Italia potrebbe raggiungerla a fine ottobre

Leggi su vanityfair

(Di sabato 24 aprile 2021) C’è una data per l’immunità di gregge in Italia: il 28 ottobre 2021. È la previsione della società inglese Airfinity, specializzata sull’analisi scientifica, basata sui dati attuali in Italia. Per il 28 ottobre, secondo quanto riferisce Airfinity al Corriere della Sera, in Italia avrà ricevuto la doppia dose di vaccino il 75 per cento della popolazione, un numero di persone adeguato ad offrire la protezione dal Covid-19 a tutta la popolazione.