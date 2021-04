I dati che mancano per dire che tornare a scuola è un rischio calcolato

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 24 aprile 2021) Fa impressione leggere che molti governatori delle Regioni cercano di limitare le aperture delle scuole e contemporaneamente vogliono spostare la chiusura dei ristoranti dalle 22 alle 23. La qualità della didattica scolastica sembra essere l’ultimo dei loro pensieri; forse le attività commerciali portano i voti che gli studenti non possono dare. È una posizione che non stupisce. Sono decenni che la politica trascura la, l’università, la ricerca e tutta la cultura: abbiamo politici che si inorgogliscono del design italiano senza rendersi conto che il suo successo è strettamente legato alla cultura che viene trasmessa di generazione in generazione nella. Le crepe che si aprono sul soffitto di molte aule scolastiche sono il segnale visivo dell’abbandono in cui è lasciata la nostra. Come stupirsi che la qualità della ...