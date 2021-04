Fonseca: “Domani tornano Smalling, El Shaarawy, Kumbulla e Spinazzola. Senza infortuni potevamo fare di più” (Di sabato 24 aprile 2021) Conferenza stampa per Paulo Fonseca alla vigilia di Roma-Cagliari. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso, che ha iniziato parlando delle situazioni legate ai lungodegenti Smalling, El Shaarawy, Kumbulla e Spinazzola: “Stanno bene, si sono allenati con la squadra in questi giorni e saranno convocati tutti. Vediamo, magari uno potrà iniziare ma è una situazione da gestire con attenzione. Sono molto soddisfatto di riaverli pronti per Domani”. Se la Roma abbia mollato in campionato per concentrarsi sull’Europa League: “Il Cagliari è in un buon momento. Per chi dice che la squadra non ha la testa sul campionato, la partita con l’Atalanta è stata un buon esempio. La squadra ha lottato fino alla fine della partita. Dobbiamo vogliamo fare una buona partita e vincere, ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 24 aprile 2021) Conferenza stampa per Pauloalla vigilia di Roma-Cagliari. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso, che ha iniziato parlando delle situazioni legate ai lungodegenti, El: “Stanno bene, si sono allenati con la squadra in questi giorni e saranno convocati tutti. Vediamo, magari uno potrà iniziare ma è una situazione da gestire con attenzione. Sono molto soddisfatto di riaverli pronti per”. Se la Roma abbia mollato in campionato per concentrarsi sull’Europa League: “Il Cagliari è in un buon momento. Per chi dice che la squadra non ha la testa sul campionato, la partita con l’Atalanta è stata un buon esempio. La squadra ha lottato fino alla fine della partita. Dobbiamo vogliamouna buona partita e vincere, ...

