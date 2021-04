Covid: l'allarme di Gratteri, 'Ue impreparata, in Germania il maggior numero di ndranghetisti' (Di sabato 24 aprile 2021) Palermo, 24 apr. (Adnkronos) - "Lo cosa triste e preoccupante è che l'Europa nemmeno in questa occasione (dell'emergenza pandemica, ndr) si è attrezzata”. E' la denuncia di Nicola Gratteri, procuratore capo di Catanzaro intervenuto in un convegno on line, come scrive antimafiaduemila. “Il sistema giudiziario dell'Europa non è sufficiente a contrastare le mafie e tantomeno un certo tipo di riciclaggio”, ha affermato Gratteri. “Di mafia si discute poco in Europa, salvo quando bisogna bacchettare l'Italia nell'uso delle carceri”, il riferimento è alla sentenza della CEDU in merito all'ergastolo per i boss irriducibili. “La Germania - ha ricordato Gratteri sempre sul tema dell'antimafia dell'UE - è il Paese più ricco d'Europa dove penso ci sia il maggior numero di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) Palermo, 24 apr. (Adnkronos) - "Lo cosa triste e preoccupante è che l'Europa nemmeno in questa occasione (dell'emergenza pandemica, ndr) si è attrezzata”. E' la denuncia di Nicola, procuratore capo di Catanzaro intervenuto in un convegno on line, come scrive antimafiaduemila. “Il sistema giudiziario dell'Europa non è sufficiente a contrastare le mafie e tantomeno un certo tipo di riciclaggio”, ha affermato. “Di mafia si discute poco in Europa, salvo quando bisogna bacchettare l'Italia nell'uso delle carceri”, il riferimento è alla sentenza della CEDU in merito all'ergastolo per i boss irriducibili. “La- ha ricordatosempre sul tema dell'antimafia dell'UE - è il Paese più ricco d'Europa dove penso ci sia ildi ...

