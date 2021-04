Covid: 13.817 nuovi casi e 322 morti (Di sabato 24 aprile 2021) Roma, 24 apr. (Adnkronos) - Sono 13.817 i nuovi casi di Covid riscontrati oggi in Italia dopo aver analizzato 320.780 tamponi, con il tasso di positività che si attesta al 4,3%. Nelle ultime 24 ore si registrano altri 322 morti che portano il totale delle vittime a 119.021 da inizio pandemia. Scendono ancora i ricoveri in terapia intensiva, dove ci sono ora 2.894 persone (-85 da ieri), con 143 nuovi ingressi giornalieri. Sono 3.369.048 i guariti in totale (+17.587), 461.448 gli attualmente positivi (-4.095). Questi i dati del bollettino odierno sui contagi Covid, elaborato dal ministero della Salute, consultabile sul sito della Protezione civile. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) Roma, 24 apr. (Adnkronos) - Sono 13.817 idiriscontrati oggi in Italia dopo aver analizzato 320.780 tamponi, con il tasso di positività che si attesta al 4,3%. Nelle ultime 24 ore si registrano altri 322che portano il totale delle vittime a 119.021 da inizio pandemia. Scendono ancora i ricoveri in terapia intensiva, dove ci sono ora 2.894 persone (-85 da ieri), con 143ingressi giornalieri. Sono 3.369.048 i guariti in totale (+17.587), 461.448 gli attualmente positivi (-4.095). Questi i dati del bollettino odierno sui contagi, elaborato dal ministero della Salute, consultabile sul sito della Protezione civile.

