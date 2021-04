Così il reddito di cittadinanza si traduce in benefici per la collettività (Di sabato 24 aprile 2021) Le storie guerriere sono storie che ci insegnano come sia possibile, con forza e tenacia, cambiare realmente le cose. Storie che possono essere di ispirazione ed esempio. In questa rubrica vogliamo raccontarvi le battaglie e le migliori iniziative portate avanti sul territorio dai portavoce, dagli attivisti e dai sindaci del MoVimento 5 Stelle, che ogni giorno si impegnano per cambiare il volto delle loro città. Segnalateci qui la vostra storia guerriera! di Maria Terranova, sindaca del Comune di Termini Imerese amministrato dal MoVimento 5 Stelle IL PROBLEMA Termini Imerese, Così come tante città siciliane, è una città meravigliosa ma abbandonata a se stessa. Quando sono stata eletta ho trovato una città sporca, trascurata e incapace di reagire. Se è vero che la mente sana necessita di un corpo sano, allora una città efficiente non può assolutamente rinunciare al ... Leggi su ilblogdellestelle (Di sabato 24 aprile 2021) Le storie guerriere sono storie che ci insegnano come sia possibile, con forza e tenacia, cambiare realmente le cose. Storie che possono essere di ispirazione ed esempio. In questa rubrica vogliamo raccontarvi le battaglie e le migliori iniziative portate avanti sul territorio dai portavoce, dagli attivisti e dai sindaci del MoVimento 5 Stelle, che ogni giorno si impegnano per cambiare il volto delle loro città. Segnalateci qui la vostra storia guerriera! di Maria Terranova, sindaca del Comune di Termini Imerese amministrato dal MoVimento 5 Stelle IL PROBLEMA Termini Imerese,come tante città siciliane, è una città meravigliosa ma abbandonata a se stessa. Quando sono stata eletta ho trovato una città sporca, trascurata e incapace di reagire. Se è vero che la mente sana necessita di un corpo sano, allora una città efficiente non può assolutamente rinunciare al ...

Advertising

MarinaSoave7 : Di chi è la colpa? Ancora con gli inganni dello ius soli e del reddito di cittadinanza per immigrati......ecco il r… - ninocortesi : RT @ninocortesi: Gli abitanti della terra ora ammontano a 7.850.000.000. Secondo l'Onu nel 2.100 saranno 20.000.000.000. Continuate così pa… - ninocortesi : Gli abitanti della terra ora ammontano a 7.850.000.000. Secondo l'Onu nel 2.100 saranno 20.000.000.000. Continuate… - FuddausS : La strategia di Letta per far ripartire il paese è lockdown per gli italiani e clandestini come se piovesse, poi ol… - ElisaBassi13 : @Signorasinasce Un nuovo assunto con il reddito di cittadinanza? Così per essere informata. -