Come ricostruire la sinistra a partire dalla Società della Cura (Di sabato 24 aprile 2021) Il tentativo di azzerare conflitti e movimenti – nel panorama attuale in cui si tende ad annullare i conflitti, a vedere positivamente le "ammucchiate", senza più distinzioni fra prospettive, progetti, programmi diversi (perché nell'emergenza "siamo tutti/e sulla stessa barca"), a risolvere i problemi attraverso un "embrasson nous" generale occorre riproporre con forza, in contro-tendenza, alcune idee-forza fondamentali. È sulle basi indicate sommariamente in precedenza che è nato, e sta andando avanti, il Governo Draghi, che si registra una diminuzione significativa delle … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

