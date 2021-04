CALCIOMERCATO MILAN – Joao Pedro l’ultima ipotesi in attacco / News (Di sabato 24 aprile 2021) Il MILAN cerca un attaccante nel prossimo CALCIOMERCATO e la nuova idea è Joao Pedro, attaccante brasiliano del Cagliari. Classe 1992, è un usato sicuro. Potrebbe fare la riserva di lusso in rossonero. Costa 18 milioni. Nella video News le ultime. Leggi su pianetamilan (Di sabato 24 aprile 2021) Ilcerca un attaccante nel prossimoe la nuova idea è, attaccante brasiliano del Cagliari. Classe 1992, è un usato sicuro. Potrebbe fare la riserva di lusso in rossonero. Costa 18 milioni. Nella videole ultime.

