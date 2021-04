Bar | vietato consumare al banco anche in zona gialla | in arrivo circolare del ministero

(Di sabato 24 aprile 2021) Bar,alinCon il nuovo decreto anti Covid, da lunedì 26 aprile riaprono bar e ristoranti all’aperto in. La maggior parte delle regioni italiane torneranno nella fascia di rischio più bassa (solo Sicilia, Calabria e Basilicata restano arancioni e la Sardegna è l’unica regione rossa), ma nonostante la riapertura di bar e ristoranti, saràal. Niente caffè in piedi alne, quindi. A differenza di quanto era concesso fare nellapre Pasqua. A confermare il divieto è unadel Viminale in via di emanazione, la quale esplicita che è ...

Per mettere ordine tra le norme anti - Covid adottate è stato emanato il Decreto Riapererture, che però mette in crisie locali: nonostante l'allentamento delle misure, saràconsumare al ...... èil consumo al banco. Così è un giallo mascherato di arancione ', ha sottolineato Pica. Il decreto riaperture ha 'un nome fuorviante, visto che il provvedimento, per i, si traduce in ...Notizie Attualità - 24/04/2021 - Una circolare del ministero dell'Interno fa chiarezza sul consumo al banco per i bar. Secondo quanto previsto dal nuovo decreto Covid , i ...Bar, vietato consumare al banco anche in zona gialla. Con il nuovo decreto anti Covid, da lunedì 26 aprile riaprono bar e ristoranti all’aperto in zona gialla. La maggior parte ...