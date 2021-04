Atp Belgrado 2021, Berrettini: “Felice per la finale, proverò a battere Karatsev” (Di sabato 24 aprile 2021) “Sicuramente gli ultimi match sono i più duri, applausi a Daniel per il suo torneo. Ho giocato un ottimo game in risposta, poi ho servito bene per il match. Sono Felice per la mia reazione nel terzo set. Per forza che sono Felice, ora giocherò la finale”. Dopo quasi due anni dall’ultima volta, Matteo Berrettini torna in finale e lo fa nell’Atp di Belgrado 2021. Dopo aver battuto Taro Daniel in semifinale in tre set, l’azzurro ha commentato a caldo le sue emozioni in vista dell’atto conclusivo: “Ho visto il match di Karatsev, ha giocato un grande match e non è facile battere Djokovic, poi a casa sua. Domani proverò a batterlo, sono in buona forma. Sono fiducioso, non vedo l’ora di giocare domani”. ... Leggi su sportface (Di sabato 24 aprile 2021) “Sicuramente gli ultimi match sono i più duri, applausi a Daniel per il suo torneo. Ho giocato un ottimo game in risposta, poi ho servito bene per il match. Sonoper la mia reazione nel terzo set. Per forza che sono, ora giocherò la”. Dopo quasi due anni dall’ultima volta, Matteotorna ine lo fa nell’Atp di. Dopo aver battuto Taro Daniel in semiin tre set, l’azzurro ha commentato a caldo le sue emozioni in vista dell’atto conclusivo: “Ho visto il match di, ha giocato un grande match e non è facileDjokovic, poi a casa sua. Domania batterlo, sono in buona forma. Sono fiducioso, non vedo l’ora di giocare domani”. ...

