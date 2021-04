Andrea Romano e il dramma di chi resta. L’analisi di Colombo (Unibo) (Di sabato 24 aprile 2021) Appunti per il dopo. Nel dramma della pandemia, c’è un dramma ancora più pesante che riguarda coloro che restano. Le famiglie delle vittime a cui è stato impedito di piangere il proprio caro o di non poterlo tumulare. E’ un problema di civiltà, di ossa che biancheggiano in anonimi magazzini. Oppure, come nel caso sollevato dal deputato Pd Andrea Romano, le ceneri dei morti vengono accatastate per due mesi, senza trovare pace, a causa di ritardi e negligenze. Per capire la portata del fenomeno e le cicatrici che questa situazione ha lasciato fra le persone, Formiche.net ha parlato con Asher Daniel Colombo, docente universitario all’Alma Mater di Bologna, approdato recentemente nelle librerie con il suo “La solitudine di chi resta. La morte ai tempi del contagio” (il ... Leggi su formiche (Di sabato 24 aprile 2021) Appunti per il dopo. Neldella pandemia, c’è unancora più pesante che riguarda coloro cheno. Le famiglie delle vittime a cui è stato impedito di piangere il proprio caro o di non poterlo tumulare. E’ un problema di civiltà, di ossa che biancheggiano in anonimi magazzini. Oppure, come nel caso sollevato dal deputato Pd, le ceneri dei morti vengono accatastate per due mesi, senza trovare pace, a causa di ritardi e negligenze. Per capire la portata del fenomeno e le cicatrici che questa situazione ha lasciato fra le persone, Formiche.net ha parlato con Asher Daniel, docente universitario all’Alma Mater di Bologna, approdato recentemente nelle librerie con il suo “La solitudine di chi. La morte ai tempi del contagio” (il ...

