Ancora scontro Casaleggio-M5s. Conte: dacci i dati degli iscritti e onoreremo i debiti (Di sabato 24 aprile 2021) Continualo scontro tra il M5s e l'associazione Rousseau. In campo, scende anche il leader in pectore dei pentastellati. "Il percorso di rifondazione e rinnovamento del Movimento 5 Stelle, a cui sto lavorando da tempo, è stato completamente definito - afferma Giuseppe Conte -. Prima di presentare il nuovo Statuto e la Carta dei Principi e dei Valori, manca però un passaggio fondamentale: il trasferimento dei dati degli iscritti da Rousseau al Movimento 5 Stelle, che è l`unico ed esclusivo titolare del trattamento di questi dati. Ovviamente il Movimento, da parte sua, si farà carico di eventuali debiti contratti da Rousseau per conto del Movimento".Per l'ex premier, in sostanza, "i debiti non si discutono, si onorano. Appena si concluderà questo ...

