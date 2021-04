Amici 20, il ballerino Alessandro spacca una sedia in diretta (Di sabato 24 aprile 2021) Amici 20, un inconveniente è avvenuto in scena per il ballerino Alessandro Cavallo, proprio durante la sesta puntata di Amici 2021, l’intensità della coreografia lo ha portato a rompere una sedia. Amici 20, Alessandro spacca la sedia durante la sua esibizione al serale (Screenshot)Non era previsto che il ballerino rompesse una sedia durante l’esecuzione della coreografia pensata da Elena D’Amario sulle note di “When a man loves a woman”. Maria De Filippi ha subito spiegato che questo non era previsto, l’inconveniente è avvenuto proprio ad Alessandro Cavallo, il quale gareggia per la squadra di Lorella Cuccarini e Arisa. Il ballerino si stava sfidando ... Leggi su ck12 (Di sabato 24 aprile 2021)20, un inconveniente è avvenuto in scena per ilCavallo, proprio durante la sesta puntata di2021, l’intensità della coreografia lo ha portato a rompere una20,ladurante la sua esibizione al serale (Screenshot)Non era previsto che ilrompesse unadurante l’esecuzione della coreografia pensata da Elena D’Amario sulle note di “When a man loves a woman”. Maria De Filippi ha subito spiegato che questo non era previsto, l’inconveniente è avvenuto proprio adCavallo, il quale gareggia per la squadra di Lorella Cuccarini e Arisa. Ilsi stava sfidando ...

Advertising

selishardliquor : RT @chiamamematto: Ho poche certezze nella vita: La morte E un ballerino di amici che balla Les Borgeouis in ogni edizione sulla prima non… - xjsekhmet : RT @chiamamematto: Ho poche certezze nella vita: La morte E un ballerino di amici che balla Les Borgeouis in ogni edizione sulla prima non… - Ericaro15444488 : RT @chiamamematto: Ho poche certezze nella vita: La morte E un ballerino di amici che balla Les Borgeouis in ogni edizione sulla prima non… - Ro_finocchiaro : RT @chiamamematto: Ho poche certezze nella vita: La morte E un ballerino di amici che balla Les Borgeouis in ogni edizione sulla prima non… - obrienmaljk : RT @chiamamematto: Ho poche certezze nella vita: La morte E un ballerino di amici che balla Les Borgeouis in ogni edizione sulla prima non… -