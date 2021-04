Uiguri | se il silenzio è il vero genocidio Scrive Harth

Leggi su formiche

(Di venerdì 23 aprile 2021) Ho appena finito di parlare con Gulcherha Hoja. Da vent’anni è giornalista per Radio Free Asia. Da vent’anni è forzatamente separata dai suoi genitori. Ai suoi familiari è stato negato il visto per visitarla ad ogni singola richiesta. Per lei, dichiarata “separatista” da Pechino per aver svolto il suo lavoro dal 2001, di far ritorno nel Paese nemmeno se ne parla. Tra settembre 2017 e il 31 gennaio 2018 spariscono prima il suo fratello e poi 24 dei suoi più stretti familiari. Non ne aveva mai veramente saputo la ragione. Il regime di Pechino non è noto per la trasparenza negli eventuali processi, men che meno nello Xinjiang dove per finire in uno dei campi di “formazione professionale”, come li chiama il governo – denominazione che se la situazione non fosse così tragica dovrebbe far ridere, visto che il padre di Gulcherha ha 81 anni – basta anche la semplice associazione vicina o ...