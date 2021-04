Francia: Meloni, 'un pensiero ai francesi e a familiari vittima' (Di venerdì 23 aprile 2021) Roma, 23 apr. (Adnkronos) - "Uccisa a coltellate da un tunisino che, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe urlato 'Allah Akbar'. Una poliziotta ha perso così la vita in quello che potrebbe essere l'ennesimo attentato terroristico in Francia. Un pensiero al popolo francese e alla famiglia della vittima". Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) Roma, 23 apr. (Adnkronos) - "Uccisa a coltellate da un tunisino che, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe urlato 'Allah Akbar'. Una poliziotta ha perso così la vita in quello che potrebbe essere l'ennesimo attentato terroristico in. Unal popolo francese e alla famiglia della". Lo scrive su Facebook Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia.

Advertising

TV7Benevento : Francia: Meloni, 'un pensiero ai francesi e a familiari vittima'... - Uomonero20 : Il problema sono le svastiche (che si disegnano da soli) non i continui attentati compiuti da africani.… - Agenparl : FRANCIA, #Meloni: UN PENSIERO AL POPOLO FRANCESE E ALLA FAMIGLIA DELLA POLIZIOTTA UCCISA - - Mirandola59 : RT @utini19: Il coprifuoco in Francia è fissato alle 19.00 mentre in Germania è alle 22.00 ma era alle 21.00 fino a pochi giorni fa e sono… - jimm523 : RT @utini19: Il coprifuoco in Francia è fissato alle 19.00 mentre in Germania è alle 22.00 ma era alle 21.00 fino a pochi giorni fa e sono… -