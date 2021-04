Covid, scende il tasso di contagio ma non basta. Quattro Regioni in arancione, in rosso la Sardegna (Di venerdì 23 aprile 2021) L’indice Rt medio in Italia si attesta a 0.81, registrando dunque un nuovo calo rispetto alla scorsa settimana (0.85). E’ quanto si apprende dalla Cabina di regia Istituto superiore di sanità (Iss)-ministero della Salute sul Covid, riunita oggi. Lievissima la riduzione dell’incidenza secondo quanto si legge nella bozza del report per il monitoraggio dell’epidemia, relativo al periodo 12-18 aprile: “Questa settimana si osserva ancora una lievissima diminuzione dell’incidenza settimanale (157,4 per 100.000 abitanti nel periodo 12-18 aprile vs 160,5 per 100.000 nel periodo 5-11 aprile, dati flusso Iss). Complessivamente, l’incidenza resta elevata e ancora ben lontana da livelli (50 per 100.000) che permetterebbero il completo ripristino sull’intero territorio nazionale dell’identificazione dei casi e tracciamento dei loro contatti”. Quali sono le Regioni ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 23 aprile 2021) L’indice Rt medio in Italia si attesta a 0.81, registrando dunque un nuovo calo rispetto alla scorsa settimana (0.85). E’ quanto si apprende dalla Cabina di regia Istituto superiore di sanità (Iss)-ministero della Salute sul, riunita oggi. Lievissima la riduzione dell’incidenza secondo quanto si legge nella bozza del report per il monitoraggio dell’epidemia, relativo al periodo 12-18 aprile: “Questa settimana si osserva ancora una lievissima diminuzione dell’incidenza settimanale (157,4 per 100.000 abitanti nel periodo 12-18 aprile vs 160,5 per 100.000 nel periodo 5-11 aprile, dati flusso Iss). Complessivamente, l’incidenza resta elevata e ancora ben lontana da livelli (50 per 100.000) che permetterebbero il completo ripristino sull’intero territorio nazionale dell’identificazione dei casi e tracciamento dei loro contatti”. Quali sono le...

Advertising

repubblica : ?? Covid, i colori delle regioni: nessuna in rosso. L'Rt scende a 0,81 - SkyTG24 : Covid, monitoraggio Iss: in Italia l'indice Rt scende a 0,81 - RaiNews : Le Regioni chiedono un cambio di colore #coronavirus #riaperture - SecolodItalia1 : Covid, scende il tasso di contagio ma non basta. Quattro Regioni in arancione, in rosso la Sardegna… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Monitoraggio settimanale dell’Iss sul Covid: in Italia l’indice di contagio Rt scende allo 0,81% -