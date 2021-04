CorSport | il futuro di Agnelli nella Juventus sarà deciso a fine stagione

(Di venerdì 23 aprile 2021) il presidente della Juve, Andrea, è rimasto del tutto isolato sia in Italia che nel contesto internazionale, ma nulla cambieràsua posizione all’interno del club fino a. Il Corriere dello Sport scrive: “Non sembrano esserci sorprese all’orizzonte, quindi, almeno a breve termine. Discorso diverso, quando la palla passerà a John Elkann, cugino di Andrea, che è il presidente di Exor, l’azionista di maggioranza, la persona cui spetta l’ultima parola. Le decisioni, insomma. Il bivio si annuncia delicato: da un lato ciil bilancio sportivo, visto che all’epocachiaro il destino della Juve, dall’altro cila valutazione dell’impatto, soprattutto in termini di ...

Non soltanto per la gestione della società, con un'inevitabile riflessione suldi Agnelli, dopo la questione della Superlega. Si fanno pressanti le voci che vorrebbero Exor pronta ad affidare ...Ci sono, infatti, secondo il, indiscrezioni sul 'possibile ingresso di un fondo di ... Saranno insomma mesi cruciali per ildel club più vincente del campionato italiano. OMNISPORT - 22 ...Non soltanto per la gestione della società, con un’inevitabile riflessione sul futuro di Agnelli, dopo la questione della Superlega. Si fanno pressanti le voci che vorrebbero Exor pronta ad affidare ...Sono ore convulse per la Juventus dopo il fallimento del nuovo progetto continentale, e le indiscrezioni su quello che farà il presidente bianconero fioccano. Ma un'ipotesi prevale sulle altre.