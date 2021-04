Bomba inesplosa sotto l'auto di un'imprenditrice: terzo episodio in un anno (Di venerdì 23 aprile 2021) Un nuovo episodio di minacce coinvolge un'imprenditrice a Lastra a Signa : nella notte tra giovedì e venerdì qualcuno ha piazzato sotto l'auto della donna una Bomba che poi non è esplosa. Accortasi di ... Leggi su lanazione (Di venerdì 23 aprile 2021) Un nuovodi minacce coinvolge un'a Lastra a Signa : nella notte tra giovedì e venerdì qualcuno ha piazzatol'della donna unache poi non è esplosa. Accortasi di ...

Advertising

senzasfumature : RT @I_p_a_z_i_a: Tre quarti di vita passata come una bomba inesplosa. - sweetludupont : RT @I_p_a_z_i_a: Tre quarti di vita passata come una bomba inesplosa. - kappaTI : RT @I_p_a_z_i_a: Tre quarti di vita passata come una bomba inesplosa. - anna__mia21 : RT @I_p_a_z_i_a: Tre quarti di vita passata come una bomba inesplosa. - tavano_anna : RT @I_p_a_z_i_a: Tre quarti di vita passata come una bomba inesplosa. -

Ultime Notizie dalla rete : Bomba inesplosa Bomba inesplosa sotto l'auto di un'imprenditrice: terzo episodio in un anno Un nuovo episodio di minacce coinvolge un'imprenditrice a Lastra a Signa : nella notte tra giovedì e venerdì qualcuno ha piazzato sotto l'auto della donna una bomba che poi non è esplosa. Accortasi di quanto accaduto, ha dato l'allarme. L'ordigno, artigianale, era composto da un tubo metallico riempito di polvere pirica . Sono intervenuti i carabinieri, ...

Bomba artigianale nell'auto dell'imprenditrice già bersaglio di molotov Dopo il lancio di due molotov contro la sua villa, un'imprenditrice è stata bersagliata anche con una bomba artigianale, fortunatamente inesplosa. Accade a Lastra a Signa. La bomba era stata piazzata la notte scorsa sotto al passaruota dell'auto, mentre le bottiglie incendiarie erano state tirate ...

Bomba inesplosa sotto l'auto di un'imprenditrice: terzo episodio in un anno La Nazione Bomba artigianale nell'auto dell'imprenditrice già bersaglio di molotov Dopo il lancio di due molotov contro la sua villa, un'imprenditrice è stata bersagliata anche con una bomba artigianale, fortunatamente inesplosa. Accade a Lastra a Signa. La bomba era stata piazzata ...

Bomba inesplosa sotto l'auto di un'imprenditrice: terzo episodio in un anno Firenze, 23 aprile 2021 - Un nuovo episodio di minacce coinvolge un'imprenditrice a Lastra a Signa: nella notte tra giovedì e venerdì qualcuno ha piazzato sotto l'auto della donna una bomba che poi ...

Un nuovo episodio di minacce coinvolge un'imprenditrice a Lastra a Signa : nella notte tra giovedì e venerdì qualcuno ha piazzato sotto l'auto della donna unache poi non è esplosa. Accortasi di quanto accaduto, ha dato l'allarme. L'ordigno, artigianale, era composto da un tubo metallico riempito di polvere pirica . Sono intervenuti i carabinieri, ...Dopo il lancio di due molotov contro la sua villa, un'imprenditrice è stata bersagliata anche con unaartigianale, fortunatamente. Accade a Lastra a Signa. Laera stata piazzata la notte scorsa sotto al passaruota dell'auto, mentre le bottiglie incendiarie erano state tirate ...Dopo il lancio di due molotov contro la sua villa, un'imprenditrice è stata bersagliata anche con una bomba artigianale, fortunatamente inesplosa. Accade a Lastra a Signa. La bomba era stata piazzata ...Firenze, 23 aprile 2021 - Un nuovo episodio di minacce coinvolge un'imprenditrice a Lastra a Signa: nella notte tra giovedì e venerdì qualcuno ha piazzato sotto l'auto della donna una bomba che poi ...