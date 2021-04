Bologna, per Dominguez stagione finita (Di venerdì 23 aprile 2021) Bologna - Seduta pomeridiana per il Bologna che, a Casteldebole, si è allenato in vista della trasferta di Bergamo con l'Atalanta in programma domenica. La sessione ha visto il gruppo rossoblù ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 23 aprile 2021)- Seduta pomeridiana per ilche, a Casteldebole, si è allenato in vista della trasferta di Bergamo con l'Atalanta in programma domenica. La sessione ha visto il gruppo rossoblù ...

Advertising

lauraboldrini : Oggi esco dall’ospedale Rizzoli di Bologna. La mia gratitudine va a chi mi ha operata, curata e assistita. Torno a… - repubblica : Una figurina speciale per Bruno Neri, il calciatore partigiano che si rifiutò di fare il saluto romano - emergenzavvf : Una buona logistica è vitale per garantire soccorso a chi ha bisogno: #vigilidelfuoco in addestramento per testare… - IlmioManifesto : RT @lauraboldrini: Oggi esco dall’ospedale Rizzoli di Bologna. La mia gratitudine va a chi mi ha operata, curata e assistita. Torno a Roma,… - CCISS_Ministero : A13 Bologna-Padova fine code per 1 km causa lavori tra Svincolo Terme Euganee (Km 95) e A13 Svincolo Monselice (K… -