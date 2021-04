Tempesta d’amore | anticipazioni 23 aprile | l’azione di Vanessa

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 22 aprile 2021) Prosegue l’appuntamento con la soap opera tedesca, che venerdì 232021,nella fascia preserale di Rete 4 (dalle ore 19:35 fino alle ore 20:30) andrà in onda con una nuovissima puntata ricca di colpi di scena. Vediamo qualche dettaglio in più a riguardo.23Christoph Inseguirà Ariane, sperando che lo porterà nel posto segreto, nel quale si trova sepolto Karl Kalimberg. Ma appena verrà bloccato da Franzi, perderà le sue tracce e non saprà più dove è andata. Intanto, la Kalimberg si renderà conto di essere stata seguita, preparerà subito una trappola per Christoph. Tim e Franzi invece, soffriranno per colpa della discussione che avrebbero avuto da poco, la quale li ha messi uno contro l’altro. Ma finalmente, ...