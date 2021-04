Sottomarino scomparso in Indonesia, corsa contro il tempo: 53 a bordo e solo 72 ore di ossigeno (Di giovedì 22 aprile 2021) Cinquanttre passeggeri si trovano al momento nel Sottomarino scomparso ieri a circa 100 chilometri dalla costa di Bali, in Indonesia. Una corsa contro il tempo, in quanto l’ossigeno garantito è di sole 72 ore, da quanto ha riferito il capo di Stato maggiore della Marina Indonesiana, Yudo Margono. Quest’ultima ha mobilitato sei navi da guerra, un elicottero e 400 persone per le ricerche. Anche Singapore e Malaysia hanno inviato le loro navi, mentre Usa, Australia, Francia e Germania si sono rese disponibili a fornire aiuto. Il Sottomarino, un KRI Nanggala 402 di fabbricazione tedesca, era impegnato in un’esercitazione che prevedeva il lancio di siluri quando, alle 3 del mattino ora locale, ha chiesto l’autorizzazione a immergersi in ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 22 aprile 2021) Cinquanttre passeggeri si trovano al momento nelieri a circa 100 chilometri dalla costa di Bali, in. Unail, in quanto l’garantito è di sole 72 ore, da quanto ha riferito il capo di Stato maggiore della Marinana, Yudo Margono. Quest’ultima ha mobilitato sei navi da guerra, un elicottero e 400 persone per le ricerche. Anche Singapore e Malaysia hanno inviato le loro navi, mentre Usa, Australia, Francia e Germania si sono rese disponibili a fornire aiuto. Il, un KRI Nanggala 402 di fabbricazione tedesca, era impegnato in un’esercitazione che prevedeva il lancio di siluri quando, alle 3 del mattino ora locale, ha chiesto l’autorizzazione a immergersi in ...

