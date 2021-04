Nuovo stile per il SUV a sette posti Škoda Kodiaq (Di giovedì 22 aprile 2021) Škoda ha presentato questa mattina con una diretta streaming il nuvo SUV top di gamma, Kodiaq. Disponibile in versione (opzionale) fino a sette posti, Kodiaq si presenta a circa quattro anni dal lancio in una versione aggiornata. La Casa automobilistica boema ha ulteriormente sviluppato e ottimizzato ai fini dell’aerodinamica il design del SUV. con un Nuovo frontale ed interni particolarmente spaziosi con rinnovati dettagli tecnici ed estetici. Per la prima volta sono proposti per Kodiaq gli innovativi fari Matrix full LED. Inoltre, nuovi cerchi in lega fino a 20? ne sottolineano il look dinamico. Gli speciali cerchi aerodinamici, i paraurti anteriore e posteriore ridisegnati, un Nuovo spoiler posteriore in nero lucido e le alette ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 22 aprile 2021)ha presentato questa mattina con una diretta streaming il nuvo SUV top di gamma,. Disponibile in versione (opzionale) fino asi presenta a circa quattro anni dal lancio in una versione aggiornata. La Casa automobilistica boema ha ulteriormente sviluppato e ottimizzato ai fini dell’aerodinamica il design del SUV. con unfrontale ed interni particolarmente spaziosi con rinnovati dettagli tecnici ed estetici. Per la prima volta sono propergli innovativi fari Matrix full LED. Inoltre, nuovi cerchi in lega fino a 20? ne sottolineano il look dinamico. Gli speciali cerchi aerodinamici, i paraurti anteriore e posteriore ridisegnati, unspoiler posteriore in nero lucido e le alette ...

