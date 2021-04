Nuovo San Siro, Populous o Manica-CMR non importa: problema tempi. Iter ormai fermo (Di giovedì 22 aprile 2021) Continua lo stallo per il progetto del Nuovo San Siro di Inter e Milan L’immagine usata dal sito della Superlega per indicare lo stadio dell’Inter (usato il progetto di Populous e non San Siro come per il Milan) ha di fatto riacceso il dibattito su quale dei due progetti in corsa sarà quello finale. Secondo Tuttosport, il problema reale per i due club meneghini è un altro: i tempi dell’Iter di costruzione che si stanno allungando a dismisura. “Lo stadio non è il Meazza ma un impianto in tutto simile all’interno della “Cattedrale”, il progetto di Populous, uno dei due studi di architettura in gara insieme al consorzio Sportium che concorre con “I due anelli” per aggiudicarsi l’appalto della costruzione. Quasi un’ammissione pubblica delle ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 22 aprile 2021) Continua lo stallo per il progetto delSandi Inter e Milan L’immagine usata dal sito della Superlega per indicare lo stadio dell’Inter (usato il progetto die non Sancome per il Milan) ha di fatto riacceso il dibattito su quale dei due progetti in corsa sarà quello finale. Secondo Tuttosport, ilreale per i due club meneghini è un altro: idell’di costruzione che si stanno allungando a dismisura. “Lo stadio non è il Meazza ma un impianto in tutto simile all’interno della “Cattedrale”, il progetto di, uno dei due studi di architettura in gara insieme al consorzio Sportium che concorre con “I due anelli” per aggiudicarsi l’appalto della costruzione. Quasi un’ammissione pubblica delle ...

