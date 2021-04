Nuda sull’auto dei vigili come in un film di Tinto Brass ”Nella Milano di Sala capita anche questo”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 22 aprile 2021) “In pieno giorno, sotto le telecamere dì videosorveglianza del Comune di, in Piazza Beccaria sotto l’ufficio del Comandante Marco Ciacci. Tutto puòredi Beppe”. La denuncia arriva su Facebook e la foto è stata scattata davanti al comando dei. In pratica, la sede ufficiale.se la fanciulla in questione avesse posato solennemente per l’occasione. Caccia alla ragazzache ha sfidato imilanesi La foto circola da tempo nelle chat deimilanesi, ma ora è diventata virale dopo che Max Bastoni, consigliere della Lega del capoluogo, ha postato lo scatto incriminato sui Social. “Ci sarebbeda ridere se non fosse che...