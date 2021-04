Martin Scorsese produttore del musical Fascinating Rhythm, sulla vita di George Gershwin (Di giovedì 22 aprile 2021) La vita e la carriera di George Gershwin sarà alla base del film musical Fascinating Rhythm, progetto prodotto da Martin Scorsese. Martin Scorsese sarà uno dei produttori di Fascinating Rhythm, un musical ispirato alla vita e alla carriera di George Gershwin. John Carney, showrunner di Modern Love e regista di Begin Again, sarà invece impegnato dietro la macchina da presa. Nel team della produzione, oltre a Martin Scorsese, ci sarà anche Irwin Walker, con cui il maestro del cinema ha lavorato in numerose occasioni in passato. John Carney, oltre a essere coinvolto come regista, sarà ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 22 aprile 2021) Lae la carriera disarà alla base del film, progetto prodotto dasarà uno dei produttori di, unispirato allae alla carriera di. John Carney, showrunner di Modern Love e regista di Begin Again, sarà invece impegnato dietro la macchina da presa. Nel team della produzione, oltre a, ci sarà anche Irwin Walker, con cui il maestro del cinema ha lavorato in numerose occasioni in passato. John Carney, oltre a essere coinvolto come regista, sarà ...

