Isola 2021, Gilles Rocca abbaia contro le nuove arrivate, poi lo scivolone: 'Sono un pezzo di mer*a, piango come le bimbe'. E' bufera (Di giovedì 22 aprile 2021) Isola 2021, Gilles Rocca abbaia contro le nuove arrivate, poi lo scivolone: 'Sono un pezzo di mer*a, piango come le bimbe ' . E' bufera . L'ex concorrente di Ballando con le Stelle non è nuovo a ... Leggi su leggo (Di giovedì 22 aprile 2021)le, poi lo: 'undile' . E'. L'ex concorrente di Ballando con le Stelle non è nuovo a ...

Advertising

VanityFairIt : perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - MarioManca : #Isola e #Fariba: perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - Radio3tweet : La solitudine, come la vita, si affronta più facilmente se con noi ci sono tanti libri, musica jazz e un buon bicch… - Vir11Estjacopo : La più cattiva??? La più stratega la De Grenet 2021??! La LODO ???????????? #isola - ddearpatience : isola dei famosi 2021 liberi di sognare -