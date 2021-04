Il dramma di Romano (Pd): “Mio figlio morto 2 mesi fa ma per colpa di Ama non riusciamo a seppellirlo. Raggi vergognati” (Di giovedì 22 aprile 2021) Andrea Romano: “Mio figlio morto 2 mesi fa ma Ama non lo seppellisce. Raggi vergognati” Suo figlio è morto da due mesi, ma Andrea Romano, deputato del Pd, non ha ancora avuto la possibilità di dargli degna sepoltura: Ama, la municipalizzata che gestisce i servizi cimiteriali di Roma, non gli ha ancora comunicato una data. Romano ha denunciato il disservizio con un messaggio su Twitter indirizzato alla sindaca Virginia Raggi. “Oggi sono 2 mesi che mio figlio Dario non è più con la sua mamma, con i suoi fratelli, con me. 2 mesi che non riusciamo a seppellirlo: Ama non dà tempi di sepoltura degni di una ... Leggi su tpi (Di giovedì 22 aprile 2021) Andrea: “Miofa ma Ama non lo seppellisce.” Suoda due, ma Andrea, deputato del Pd, non ha ancora avuto la possibilità di dargli degna sepoltura: Ama, la municipalizzata che gestisce i servizi cimiteriali di Roma, non gli ha ancora comunicato una data.ha denunciato il disservizio con un messaggio su Twitter indirizzato alla sindaca Virginia. “Oggi sono 2che mioDario non è più con la sua mamma, con i suoi fratelli, con me. 2che non: Ama non dà tempi di sepoltura degni di una ...

