Gessica Notaro, la Cassazione conferma la sentenza contro l'ex: "Nessuna attenuante per chi sfregia con l'acido" (Di giovedì 22 aprile 2021) Non esistono attenuanti generiche per chi organizza un agguato con l'acido. "Nessuna frustrazione amorosa, per quanto dolorosa" può "contribuire" ad "attenuare la gravità della condotta" di chi procura sfregi permanenti – come quelli prodotti dal lancio dell'acido – all'ex partner. Specie se le lesioni gravissime sono frutto di un piano ordito con "lucida preordinazione di mezzi e modi e non soggetta a inscriversi in un contesto emotivo sopraffattorio della emotività". Con queste motivazioni la Cassazione ha negato la concessione delle attenuanti ad Edson Tavares, il 33enne condannato definitivamente a 15 anni, 5 mesi e 15 giorni di reclusione per aver sfregiato con l'acido l'ex fidanzata Gessica Notaro.

