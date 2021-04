Gasp | Pensavamo non servisse giocare

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Gasp Pensavamo

ilGiornale.it

Chissà se sotto sotto avevano fatto un piccolo pensierino a un ribaltone della classifica e a un ingresso in massa sul più prestigioso palcoscenico europeo, alla luce delle possibili esclusioni di ...Chissà se sotto sotto avevano fatto un piccolo pensierino a un ribaltone della classifica e a un ingresso in massa sul più prestigioso palcoscenico europeo, alla luce delle possibili esclusioni di ...Roma-Atalanta e Napoli-Lazio valgono un pezzo di Champions. L'ad della squadra di Bergamo Percassi precisa: "Mai chiesta l'esclusione di Juve, Inter e Milan" ...Dopo il fischio finale di Fiorentina-Atalanta, in cui ha segnato il decisivo gol vittoria, Josip Ilicic ha lasciato molti dubbi sul suo futuro ...