Esseho | la mia musica “semplice | sbarazzina e a tratti viscerale” – MUSIC TALK

(Di giovedì 22 aprile 2021) In questo quinto episodio di, di intervisteli, abbiamo avuto il piacere di conoscere meglio. Artista romano della scuderia di Bomba Dischi, si sta prendendo pian piano un posto nellaindie attuale. Dopo l’uscita di “Michelle”, il suo ultimo brano, incuriositi dal suo processo artistico gli abbiamo fatto qualche domanda. Buona L'articolo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Esseho mia

DailyNews 24

Leggi anche, in anteprima il video di 'Costellazioni' Ad ispirare il videoclip, racconta il ...ascoltando qualche loop su Internet e un particolare giro iniziale di chitarra richiamò la...... intimi, che rappresentano un periodo dellavita. L'ho scritta di getto, prima della quarantena»... La copertina di 'Costellazioni'ha sempre scritto e prodotto la sua musica in contemporanea, ...In questo quinto episodio di MUSIC TALK, di interviste musicali, abbiamo avuto il piacere di conoscere meglio Esseho. Artista romano della scuderia di ...