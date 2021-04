De Laurentiis | «Un grande spettacolo Continuiamo così!»

(Di giovedì 22 aprile 2021) Dopo la goleada del Napoli sulla Lazio (partita finita al Maradona per 5-2), il presidente del Napoli, Aurelio De, esprime la sua soddisfazione per la prestazione degli azzurri su Twitter. Poco fa il patron del club partenopeo ha infatti scritto: «Un». Il presidente prosegue dunque nell’esprimere il suo sostegno alla squadra dopo un periodo di lungo silenzio. Un#ADL — AurelioDe(@ADe) April 22, 2021 L'articolo ilNapolista.

... "La squadra è in una situazione disalute, ora tutti i tifosi devono stare vicini al presidente Aurelio Deperché ha bisogno dispinta in questo momento particolare. ...Il Napoli di oggi? È in una situazione disalute, ora tutti i tifosi devono stare vicini al presidente Aurelio Deperché ha bisogno dispinta in questo momento particolare. ...«Un grande spettacolo. Continuiamo così». Un messaggio breve ma intensissimo quello di Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli che è tornato a farsi sentire due giorni ...Una doppietta di Insigne e i gol di Politano, Mertens e Osimhen alimentano il sogno Champions di Gattuso (ora a -2 da Juve e Atalanta). Ai biancocelesti non bastano Immobile e Milinkovic ...