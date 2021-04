Covid, in Campania 1.912 nuovi casi, curva stabile (9,5%). Altri 26 morti (Di giovedì 22 aprile 2021) Sono 1.912 i nuovi casi di positività registrati in Campania su 20.078 tamponi molecolari eseguiti. A darne notizia l’Unità di crisi della Regione he, aggiornando i dati alle 23,59 di ieri, segnala che dei nuovi casi 559 sono sintomatici e i restanti 1.353 asintomatici. Nel Bollettino ordinario quotidiano sono segnalati anche 6.912 tamponi antigenici. I deceduti registrati sono 26, di questi 22 nelle ultime 48 ore, i guariti 1.753. Sulla base di questi dati, da inizio pandemia ad oggi, il totale dei morti per Covid sale a 6.095, quello dei guariti a 279.179. Per quanto riguarda i posti letto di terapia intensiva sono ricoverati 143 degenti, uno in meno rispetto a ieri, su una disponibilità di 656. Cresce, invece, sempre rispetto alla giornata del 21 aprile, il numero ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 22 aprile 2021) Sono 1.912 idi positività registrati insu 20.078 tamponi molecolari eseguiti. A darne notizia l’Unità di crisi della Regione he, aggiornando i dati alle 23,59 di ieri, segnala che dei559 sono sintomatici e i restanti 1.353 asintomatici. Nel Bollettino ordinario quotidiano sono segnalati anche 6.912 tamponi antigenici. I deceduti registrati sono 26, di questi 22 nelle ultime 48 ore, i guariti 1.753. Sulla base di questi dati, da inizio pandemia ad oggi, il totale deipersale a 6.095, quello dei guariti a 279.179. Per quanto riguarda i posti letto di terapia intensiva sono ricoverati 143 degenti, uno in meno rispetto a ieri, su una disponibilità di 656. Cresce, invece, sempre rispetto alla giornata del 21 aprile, il numero ...

Advertising

VincenzoDeLuca : ??#COVID19, VACCINATO IL 100% DEGLI ULTRAOTTANTENNI (21 aprile 2021) Ecco l’aggiornamento?? - infoitinterno : Bollettino Covid, scende ancora il rapporto tamponi/positivi in Campania - infoitinterno : Bollettino Covid in Campania: altri 1912 positivi, 559 presentano sintomi - infoitinterno : Covid in Campania, oggi 1.912 positivi e 26 morti: l'indice di contagio stabile al 9,52% - infoitinterno : Covid Campania, oggi 26 vittime e 1912 nuovi positivi vs 1753 guariti -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania Bollettino Covid Italia oggi 22 aprile: i nuovi casi in Puglia, Toscana, Umbria, Marche, Basilicata, Veneto, Campania, Sardegna In Campania sono 143 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.541 i pazienti Covid ricoverati nei reparti di degenza. Marche Nelle ultime 24 ore 272 positivi al coronavirus tra le 2.028 ...

Coronavirus in Campania, 1.912 positivi e 26 morti In Campania sono 143 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.541 i pazienti Covid ricoverati nei reparti di degenza.

COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania Carceri: Melfi; detenuto aggredisce ispettore penitenziario (ANSA) - MELFI, 22 APR - Un detenuto originario della Campania, inserito nel "circuito alta sicurezza ... quest'ultimo gli voleva far lasciare il reparto dedicato ai positivi al covid 19 per farlo ...

Coronavirus, ultime notizie in Italia Report Aie: l'incidenza settimanale a livello nazionale è in flessione rispetto alla settimana precedente ed è pari a circa 165 per 100mila abitanti ...

Insono 143 i pazientiricoverati in terapia intensiva, 1.541 i pazientiricoverati nei reparti di degenza. Marche Nelle ultime 24 ore 272 positivi al coronavirus tra le 2.028 ...Insono 143 i pazientiricoverati in terapia intensiva, 1.541 i pazientiricoverati nei reparti di degenza.(ANSA) - MELFI, 22 APR - Un detenuto originario della Campania, inserito nel "circuito alta sicurezza ... quest'ultimo gli voleva far lasciare il reparto dedicato ai positivi al covid 19 per farlo ...Report Aie: l'incidenza settimanale a livello nazionale è in flessione rispetto alla settimana precedente ed è pari a circa 165 per 100mila abitanti ...