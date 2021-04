Commisso: 'Superlega? Voglio assicurazioni che non accada mai più' (Di giovedì 22 aprile 2021) "Sono scappato dall'America perché mi piace il calcio come è fatto in Europa, anche con i rischi legati a promozioni e retrocessioni. Là i campionati sono chiusi, sarebbe il metodo peggiore da ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 22 aprile 2021) "Sono scappato dall'America perché mi piace il calcio come è fatto in Europa, anche con i rischi legati a promozioni e retrocessioni. Là i campionati sono chiusi, sarebbe il metodo peggiore da ...

Advertising

acffiorentina : ???| SUPERLEGA IL COMMENTO DI ROCCO COMMISSO Intervista al Presidente della Fiorentina #ForzaViola ??… - pasqualinipatri : Fiorentina, Commisso: “Superlega progetto irrispettoso, vogliono indebolire il sistema calcio in Europa”… - sportli26181512 : Commisso: 'Superlega? Voglio assicurazioni che non accada mai più': Commisso: 'Superlega? Voglio assicurazioni che… - silvioluiz : RT @Gazzetta_it: #Commisso e la #Superlega: “Voglio garanzie che non accada più' #Fiorentina - Gazzetta_it : #Commisso e la #Superlega: “Voglio garanzie che non accada più' #Fiorentina -