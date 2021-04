Attentato a Nizza, l'armiere della jihad era da due mesi a Sparanise con moglie (Di giovedì 22 aprile 2021) Non faceva nulla per nascondersi il 28enne albanese Endri Elezi, arrestato ieri sera a Sparanise nel corso di un blitz della polizia con l'accusa di aver fornito armi a Mohamed Lahouaiej-Bouhlel,... Leggi su ilmattino (Di giovedì 22 aprile 2021) Non faceva nulla per nascondersi il 28enne albanese Endri Elezi, arrestato ieri sera anel corso di un blitzpolizia con l'accusa di aver fornito armi a Mohamed Lahouaiej-Bouhlel,...

Advertising

poliziadistato : +++ #antiterrorismo catturato a Sparanise (Caserta) complice dell'autore attentato di Nizza del luglio 2016. Grazie… - TgLa7 : #terrorismo: la Polizia ha arrestato in Italia il complice dell'autore dell'attentato terroristico commesso in Fran… - Viminale : Catturato complice attentato di #Nizza del 2016. I complimenti di #Lamorgese agli investigatori #antiterrorismo del… - BottaroRosella : RT @gennaromigliore: Grazie al prezioso e silenzioso lavoro delle Digos di Napoli e Caserta, è stato fermato uno dei complici del drammatic… - pierofreddio : Due giorni fa l'amministrazione #Biden allertava gli americani a non andare in Italia, per problemi legati al terro… -