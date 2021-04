Advertising

enpaonlus : 75mila animali aiutati, 25mila soccorsi, oltre 30mila dati in adozione e 5.470 assistiti a causa del Covid. Il 2020… - Agenzia_Ansa : Il Covid è la seconda causa di morte nel periodo marzo-aprile 2020, con un numero di decessi di poco inferiore a qu… - amnestyitalia : Oggi è finalmente online il nostro rapporto sulla pena di morte nel 2020. Molti stati hanno già abolito la pena cap… - Artventuno : RT @BeppeGiulietti: - Italpress : Ue, nel 2020 13,7 mln tonnellate rifiuti in Turchia -

Ultime Notizie dalla rete : nel 2020

Pambianconews

..., ha provveduto all' acquisto , tra il 12 e il 18 aprile 2021 inclusi, di complessive 2.913 azioni proprie , per un controvalore pari a 31.658,75 euro . Al 19 aprile, la società attiva...... prese 24mila dollari di multa con la condizionale, in quanto non avrebbe dovuto più commettere infrazioni fino al2019, durante il match con Sandgren, urlò 'scoppiasse una bomba su questo ...Il futuro confermerà se sarà una vera ripartenza, ma nei fatti lunedì 26 aprile è un giorno chiave per le sale cinematografiche, che riaprono nelle zone gialle (sia ...Il settore della produzione agricola festeggia con previsioni d'oro le riaperture (anche se ancora parziali) di ristoranti, bar e ...