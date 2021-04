“Su esplicita richiesta di William” Harry | ora è tutto chiaro | un retroscena pesantissimo sul fratello

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 21 aprile 2021) L’intervista del principee di Meghan Markle a Oprah Winfrey ha fatto deflagrare i rapporti con il principe. L’accusa di razzismo alla famiglia reale ha dato una spallata fortissima al rapporto tra i due fratelli già da tempo incrinato. Meghan Markle non ha partecipato alle esequie del principe Filippo (il nonno di suo marito) ufficialmente perché incinta e il medico le ha sconsigliato il viaggio in aereo. Il principe è volato a Londra per l’ultimo saluto. Il gelo che c’è tra i due fratelli è sotto gli occhi di tutti ed è stato reso ancora più plastico dal modo in cui hanno seguito il feretro del principe Filippo. Sulla stessa fila, ma separati dal cugino Peter Phillips, figlio della principessa Anna. Ed è proprio su questo particolare che si sono concentrati i tabloid britannici: il corteo funebre dietro la bara del principe Filippo è ...