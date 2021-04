Sospesa la SuperLega | “Dobbiamo riformulare il progetto”

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Lanon partirà. I club inglesi sono usciti, lasciando, di fatto, ila metà. Inter non più interessata, Milan in attesa

Ultime Notizie dalla rete : Sospesa SuperLega

...annunciato oggi che fornirà altri 100 milioni di dosi all'Unione Europea nel 2021 l'hanno...2021 porta il totale delle dosi del vaccino a lui ha 600 milioni lo sport bufera sulladi ...... improvvisamente: 'a ostacolare l'ingresso dei fondi nella media company - si legge - è ... ora, più allettato dalla prospettiva di partecipare alla, è diventato il principale alleato ...Potremmo commentarlo da subito così l’inizio della Superlega, che di fatto ... E, infatti, dopo il no della dirigenza e presidenza nerazzurra, si è deciso di sospendere tale competizione e di rinviare ...La Superlega non c’e’ più (per ora). Nella notte salta ufficialmente il piano annunciato ventiquattr’ore fa. Progetto sospeso, passo indietro inevitabile ...