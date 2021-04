Questa foto non mostra Joe Biden scusarsi con la figlia di George Floyd (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il 17 aprile 2021 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra il presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden inginocchiarsi a terra davanti un bambino. L’immagine è accompagnata da questo testo, scritto da chi ha pubblicato la foto su Facebook: «Il presidente degli Stati Uniti “Joe Biden” in ginocchio davanti alla bambina “Gina”, la figlia di “George Floyd”, chiedendole scusa a nome del popolo americano per l’uccisione del padre per mano di alcuni poliziotti razzisti americani». Il riferimento è all’afroamericano deceduto il 25 maggio 2020 durante un violento arresto da parte di alcuni agenti della polizia di Minneapolis (Minnesota, Stati Uniti d’America). Il 20 aprile 2021 l’ex agente di polizia Derek Chauvin è stato condannato per ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il 17 aprile 2021 su Facebook è stata pubblicata unacheil presidente degli Stati Uniti d’America Joeinginocchiarsi a terra davanti un bambino. L’immagine è accompagnata da questo testo, scritto da chi ha pubblicato lasu Facebook: «Il presidente degli Stati Uniti “Joe” in ginocchio davanti alla bambina “Gina”, ladi “”, chiedendole scusa a nome del popolo americano per l’uccisione del padre per mano di alcuni poliziotti razzisti americani». Il riferimento è all’afroamericano deceduto il 25 maggio 2020 durante un violento arresto da parte di alcuni agenti della polizia di Minneapolis (Minnesota, Stati Uniti d’America). Il 20 aprile 2021 l’ex agente di polizia Derek Chauvin è stato condannato per ...

