“Prima di parlare | preparatevi” | Paratici difende ancora la Superlega

Fabio Paratici, dirigente della Juventus, ha parlato della Superlega, difendendosi dalle accuse degli ultimi giorni al club bianconero. La Juventus è finita nell'occhio del ciclone a causa della Superlega. Insieme al Real Madrid, infatti, fin dal primo momento il presidente Agnelli è stato il difensore in extremis del progetto insieme a Florentino Perez, numero uno

Ultime Notizie dalla rete : Prima parlare Paratici: 'Superlega? Era un aiuto. Io non parlo di medicina...' Serviva un po' di tempo per metabolizzare e capire " ha dichiarato Fabio Paratici a Dazn prima ... Per parlare di un argomento si deve essere preparati, io non parlo di medicina con un professore che ...

Juventus-Parma, Paratici difende la Superlega: le dichiarazioni Juventus Parma Paratici, il manager director bianconero ha parlato ai microfoni di DAZN prima del fischio d'inizio della sfida ...

