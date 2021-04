Mou via, il Tottenham torna a vincere: supera così in rimonta il Southampton (Di mercoledì 21 aprile 2021) Nel recupero della 29ª giornata di Premier League, il Tottenham supera in rimonta per 2 - 1 il Southampton. Decidono i gol di Ings, Bale e Son (su rigore). Guarda gli highlights Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 21 aprile 2021) Nel recupero della 29ª giornata di Premier League, ilinper 2 - 1 il. Decidono i gol di Ings, Bale e Son (su rigore). Guarda gli highlights

