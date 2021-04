Milan | Maldini | “Della SuperLega non ne sapevo nulla Ma chiedo scusa ai tifosi”

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Paolochiedeaidel, ai microfoni di Sky, primapartita contro il Sassuolo.spiega: “Vorrei precisare che non sono mai stato coinvolto nelle discussioni per la, l’ho saputo domenica sera come tutti voi. Questa è una cosa che si è decisa ad un livello più alto rispetto al mio. Ho provato un po’ di confusione, non mi esenta di prendermi la responsabilità dirmi non solo con idelma deiin generale. Ilha sempre rispettato i principi dello sport, è una cosa che mi sento di dire. E’ normale che un dirigente di un club nel 2021 sappia che i ricavi sono importante. Bisogna farsi delle domande, dove ci ...

Lo ha detto Paoloprima del fischio d'inizio di- Sassuolo. "Poi e' anche normale che un dirigente di una grande squadra sappia che ricavi e sostenibilita' siano importanti - spiega il ...Vorrei precisare che non sono mai stato coinvolto nelle discussioni sulla Superlega. Ho saputo domenica sera come tutti voi ". Paoloall'oscuro di tutto . Il dirigente delha parlato a Sky Sport del nuovo progetto già fallito. " È una cosa che si è decisa a un livello più alto. Cosa ho pensato? C'è stata un po' di ...Paolo Maldini chiede scusa ai tifosi del Milan, ai microfoni di Sky, prima della partita contro il Sassuolo. Maldini spiega: “Vorrei precisare che non sono mai stato coinvolto nelle discussioni per la ...Onesta ma anche clamorosa ammissione di Paolo Maldini pochi minuti prima del via di Milan-Sassuolo ai microfoni di Sky Sport: "Vorrei precisare che non sono mai stato coinvolto ...