"Mascherine fuori norma Vogliamo altri controlli" (Di mercoledì 21 aprile 2021) di Cristina Bertolini In questi giorni il NurSind sta inviando alle direzioni degli ospedali lombardi (compreso il San Gerardo) e all'assessore regionale Letizia Moratti la richiesta di controllare, ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 21 aprile 2021) di Cristina Bertolini In questi giorni il NurSind sta inviando alle direzioni degli ospedali lombardi (compreso il San Gerardo) e all'assessore regionale Letizia Moratti la richiesta di controllare, ...

DSantanche : Scandalo siringhe, scandalo mascherine (con ritiro massivo e gli operatori che le han usate in area Covid fino a 4… - Marko_Morandi : RT @VitoGulli: @Marko_Morandi Se il gov Conte avesse agito come Ceferin..all’annuncio della joint di Fca con pegeout!! O almeno all’annunci… - VitoGulli : @Marko_Morandi Se il gov Conte avesse agito come Ceferin..all’annuncio della joint di Fca con pegeout!! O almeno al… - GandolfoDomini1 : Tra pass e mascherine... Ci sarà la fila per andare a 'pranzo' fuori... ??????? - damafiga : @nonmuntoni Fuori si è anche costretti a tenere le mascherine (togliendo i locali), in casa voglio vedere chi la tiene -