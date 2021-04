Lega si astiene in Cdm sul decreto riapertura (Di mercoledì 21 aprile 2021) I ministri della Lega sono orientati ad astenersi sul decreto Covid, all'esame del Consiglio dei ministri. E' quanto si apprende da fonti di governo. 21 aprile 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 21 aprile 2021) I ministri dellasono orientati ad astenersi sulCovid, all'esame del Consiglio dei ministri. E' quanto si apprende da fonti di governo. 21 aprile 2021

Ultime Notizie dalla rete : Lega astiene Lega si astiene in Cdm sul decreto riapertura I ministri della Lega sono orientati ad astenersi sul decreto Covid, all'esame del Consiglio dei ministri. E' quanto si apprende da fonti di governo. 21 aprile 2021

Il Senato approva mozione sulla cittadinanza a Patrick Zaki ... durante il suo intervento: 'Fratelli d'Italia si astiene sulla mozione per la concessione della ... a favore alcuni membri del Movimento 5 Stelle, Italia viva, +Europa, Lega e Misto. Intanto lunedì ...

Verso il nuovo decreto anti-Covid, scontro sul coprifuoco Il Sole 24 ORE Confermato il coprifuoco alle 22, la Lega si astiene Confermato il coprifuoco alle 22, la Lega si astiene. Roma - È da poco terminato il Consiglio dei ministri sul nuovo decreto legge anti-Covid in vigore dal 26 aprile fino al 31 luglio ...

Covid, iniziato il Consiglio dei ministri sulle riaperture. Draghi dice al copriifuoco spostato alle 23. ROMA - E' iniziato a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri che deve dare il via libera al nuovo decreto che conterrà la road map delle riaperture. La riunione era prevista per le 17, ma è slittata p ...

