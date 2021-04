LEAGUE OF LEGENDS: Riot Games annuncia una collaborazione con UNIQLO (Di mercoledì 21 aprile 2021) Oggi, UNIQLO ha annunciato l’imminente collezione LEAGUE of LEGENDS UT (la t-shirt di UNIQLO), che verrà lanciata in tutto il mondo il 17 maggio 2021. La collaborazione comprende sei t-shirt esclusive ispirate ai campioni (personaggi) più popolari come Jinx, elementi iconici di gioco come la Landa degli evocatori e i poro, oltre al famoso gruppo musicale femminile delle K/DA. “UNIQLO ha l’obiettivo di creare forme di espressione uniche e personalizzate attraverso le sue collezioni UT e condividiamo con loro una passione simile, che noi mettiamo in tutto ciò che creiamo per i giocatori di Riot Games“, ha dichiarato Ryan Crosby, responsabile del marketing di Riot Entertainment e dei prodotti di consumo di ... Leggi su gamerbrain (Di mercoledì 21 aprile 2021) Oggi,hato l’imminente collezioneofUT (la t-shirt di), che verrà lanciata in tutto il mondo il 17 maggio 2021. Lacomprende sei t-shirt esclusive ispirate ai campioni (personaggi) più popolari come Jinx, elementi iconici di gioco come la Landa degli evocatori e i poro, oltre al famoso gruppo musicale femminile delle K/DA. “ha l’obiettivo di creare forme di espressione uniche e personalizzate attraverso le sue collezioni UT e condividiamo con loro una passione simile, che noi mettiamo in tutto ciò che creiamo per i giocatori di“, ha dichiarato Ryan Crosby, responsabile del marketing diEntertainment e dei prodotti di consumo di ...

